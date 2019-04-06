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Ангел Victoria's Secret показала фігуру в бікіні

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Сара Сампайо у бікіні - фото 1
Сара Сампайо у бікіні / instagram.com/sarasampaio

Популярна модель Сара Сампайо опинилась у центрі уваги через сонячне фото у бікіні. Дівчина не соромиться показувати свою природну красу та струнку фігуру.

27-річна португальська топ-модель Сара Сампайо підкорює серця шанувальників не лише з подіумів Victoria's Secret, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад млн фанатів, і це не дивно, адже дівчина не лише вродлива, а й часто виступає на важливих для Португалії подіях.

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Нещодавно Сара поділилась з прихильниками сонячним фото зі свого ідеального відпочинку, на якому позує у купальнику. Без макіяжу та професійної укладки – дівчина з легкістю показує реальну вроду.

"Що для вас рай? Мій це бути на красивому острові, засмагати на сонечку, плаванням в океані та в оточенні близьких", – відзначила Сампайо в коментарі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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