Сексуальна ангел Victoria's Secret роздяглась для коштовностей (18+)

Відома модель Ельза Хоск привернула увагу розкішною зйомкою топлес, де прикривається тільки руками. А все для реклами коштовностей та годинників відомого бренду. Тут спекотно!

30-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск не залишає байдужим нікого через свою зовнішність. Ідеальна фігура, великі очі, біляві локони та чарівна усмішка - не дивно, що за красунею стежать більш як 5 млн осіб в соцмережі Instagram. Тим паче, дівчина активно веде свій профіль, ділячись новими зйомками, звичайними буднями та особливими проектами.

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Нещодавно Ельза стала героїнею нової рекламки бренду коштовностей та годинників LOGAN HOLLOWELL, який оздоблює всі прикраси діамантами. Для фотосесії дівчина позувала у джинсах та футболці, від якої доволі швидко позбулась. Розкішна Хоск топлес викликала справжній шквал компліментів.

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