У Колумбії велогонщик переміг, впавши на фініші: епічне відео

У Колумбії проходить багатоденна класична велогонка Clasico RCN. Велогонщик Едісон Муньос Лопес виграв етап падінням прямо на фінішній лінії. Курйозний ролик з'явився на сторінці Win Sports Tv в Twitter.

Спортсмен Едісон Муньос Лопес з команди Оргулло Пайса виграв другий 148-кілометровий етап, що проходить по місту Ібаге.

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Як видно з кадрів, біля фінішної лінії велогонщик переможно підняв руки, але колесо зачепилося за нерівність на асфальті. В результаті переможець впав прямо на фінішній лінії.

Муньос самостійно піднявся і покинув трасу, ніхто зі спортсменів не постраждав.

¡Muñoz, ganador de la etapa! ¡Llegada accidentada pero puede más la emoción de ganar!#ClásicoRCNxWIN pic.twitter.com/KoI2Zzv3CF — Win Sports Tv (@WinSportsTV) November 30, 2020

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