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У Колумбії велогонщик переміг, впавши на фініші: епічне відео

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У Колумбії велогонщик переміг, впавши на фініші: епічне відео - фото 1

У Колумбії проходить багатоденна класична велогонка Clasico RCN. Велогонщик Едісон Муньос Лопес виграв етап падінням прямо на фінішній лінії. Курйозний ролик з'явився на сторінці Win Sports Tv в Twitter.

Спортсмен Едісон Муньос Лопес з команди Оргулло Пайса виграв другий 148-кілометровий етап, що проходить по місту Ібаге.

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Як видно з кадрів, біля фінішної лінії велогонщик переможно підняв руки, але колесо зачепилося за нерівність на асфальті. В результаті переможець впав прямо на фінішній лінії.

Муньос самостійно піднявся і покинув трасу, ніхто зі спортсменів не постраждав.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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