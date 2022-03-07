У кого є можливість: киян просять оплатити житлово-комунальні послуги

Мешканців Києва просять своєчасно оплачувати комунальні послуги, якщо є фінансова та технічна можливість. Чому це так важливо?

Завдяки оплаті послуг міська система зможе отримати необхідні ресурси для проведення аварійних робіт. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Багато працівників ЖКГ уже захищають Україну в лавах Збройних Сил та підрозділах територіальної оборони. Втім, підприємства ЖКГ продовжують працювати та забезпечувати киян життєво необхідними послугами навіть попри серйозні ризики", – пише КМДА у своєму повідомленні.

У разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Киян також просять відсортувати сміття та викидати насамперед органіку та засоби гігієни:

викидайте в контейнери насамперед лише органіку та засоби гігієни поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи не викидайте відходи без пакетів або в розірваних пакетах

Сміття

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