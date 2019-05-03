У кого більше: науковці розповіли, хто схильний гіперболізувати свої знання

Хто з людей уважає себе розумнішим за інших?

Науковці з Лондонського й Австралійського університетів дійшли до вельми несподіваного висновку. Як з'ясувалося, чим багатшою є людина, тим більше вона переоцінює свої знання та можливості у різних галузях життя.

Дослідники попросили добровольців оцінити свої знання з 16 математичних тем за п'ятибальною шкалою від "ніколи про це не чув" до "добре знаю і розумію". При цьому три теми із запропонованих були вигаданими науковцями, до прикладу, "декларативні дроби".

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Деякі учасники опитування оцінили свої знання у вигаданих областях дуже високо. У результаті їм розповіли про те, що теми не справжні і попросили заповнити анкету про себе.

Учені прийшли до висновку, що чоловіки значно частіше гіперболізують свої знання, ніж жінки. Причому, чим багатшою була людина, тим більше вона завищувала свої здібності.

Учені планують продовжувати дослідження та з'ясувати, чи пов'язане вміння прикидатися, що ти розумніший, ніж є, з фінансовим успіхом чи завищена самооцінка – наслідок багатства.

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