У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео

Кожного дня українські захисники роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. І нове відео від бійців з Миколаївщини це підтверджує!

ЗСУ докладають титанічних зусиль щодня, щоб наблизити перемогу України. І їхні успіхи можна побачити не лише завдяки переліку втрат армії РФ. Нещодавно відео з епічним знищенням ворога поділились бійці з 59 ОМБр на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Гарна "прожарка". Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили 4 самохідні артилерійські установки росіян, які "кошмарили" Миколаївщину. У Кобзона аншлаг! – зазначили в описі.

Якщо відео не відтворюється, то можна переглянути його за цим посиланням

Відзначимо, що станом на 11 липня ворожа армія залишилась без 37 400 одиниць особового складу, 1645 танків та 838 артилерійських систем. Повний перелік втрат російських військових з 24 лютого має такий вигляд:

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