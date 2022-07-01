Перша армія миру: Залужний показав, як українські воїни працюють з польськими "Крабами"

Головнокомандувач ЗСУ показав, як у боротьбі з окупантами допомагають польські самохідні установки "Краб". І це варто побачити!

Українські воїни щодня роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. І допомагають їм у цьому закордонні партнери та волонтери, які знаходять та постачають все, що лише можна знайти. Тому цього разу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй офіційній сторінці у фейсбуці показав роботу на полі бою гаубиць "Краб", які надійшли з Польщі.

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Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми - перша армія миру. Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами. На відео - робота польських САУ "Краб". Разом до Перемоги! – зауважив він.

Відзначимо, що станом на 1 липня окупанти втратили близько 35 750 осіб, 1577 танків та 3736 бойових броньованих машин. Повний перелік втрат армії РФ з 24 лютого має такий вигляд:

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