Дикий лось вдерся до жінки у ванну кімнату: курйозне відео

Не знаєш, чого й очікувати, коли живете на Алясці. Один з таких курйозних випадків стався з американкою у її ж будинку. Словом, дивіться далі усе на відео.

Так, жителька Аляски Крістіна Сміт була у ванній, коли до приміщення увірвався лось, пише Daily Mail. Тварина проходила повз і вирішила "перевірити", що ж відбувається у домі.

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Як розповіла американка, лось просунув морду у вікно, але це було так несподівано, що Крістіна злякалася. Дикий звір з цікавістю почав оглядатися на всі боки, поки Сміт знімала усе на телефон.

"Мені подобається усамітнення у своїй ванній, але цьому зухвалому лосю байдуже", – пожартувала Крістіна.

Втім, жінці не звикати зіштовхуватися із дикими тваринами. За її словами, поруч із їхнім будинком густий ліс, звідки іноді виходять звірі. Спочатку американку непокоїло таке сусідство, але вона вже звикла.

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