У фотопастку американця потрапив "інопланетянин": чоловік показав знімок у мережі

Дональд Бромлі встановив камеру, щоб познімати диких тварин. Але він стверджує, що у фотопастку потрапила оголена та "прозора істота". Чоловік думає, що йому вдалося сфотографувати прибульця.

Як пише Daily Star, фотоапарат Дональда Бромлі зміг зафіксувати фігуру з "опуклою головою", кола та проходила повз. Спочатку чоловік думав, що це зображення людини, але чим більше він дивився на фото, тим більше сумнівався.

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Американець заявив в одному інтерв'ю, що велика опукла голова та відсутність одягу свідчать про те, що на фото потрапив саме інопланетянин. Монтана – одна з гарячих точок Америки, де збираються "мисливці" за НЛО.

Зазначається, що торік Пентагон опублікував звіт, в якому з'ясувалося, що деякі з потенційних спостережень НЛО просто не можуть пояснити.

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