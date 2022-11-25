У Києві з'явилася нова мініскульптура: це паляниця

У столиці України з'явилася мініскульптура "Паляниця". Читайте далі та дізнайтеся, де її можна побачити!

У Києві відбулося відкриття вже 38 такої маленької бронзової мініскульптури у рамках мистецького проєкту "Шукай!".

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На цей раз робота присвячена паляниці. Саме вона стала символом української гостинності та таким собі "народним паролем", за яким визначають своїх і чужих.

Скульптура "Паляниця" розташована за адресою вул. Набережно-Хрещатицька 1. Її можна знайти на фасаді готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Автор фото: Andrii Prots Photography

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