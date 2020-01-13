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У київському ботанічному саду зацвіла найстаріша пальма в Європі: фото

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У київському ботанічному саду зацвіла найстаріша пальма в Європі: фото - фото 1

У столичному ботанічному саду імені Фоміна (станція метро "Університет") знову зацвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона. Про це повідомляється в пабліку Dobre Club в Facebook.

Пальма Livistona australis походить з Австралії і зберігає генетично закладений ритм розвитку – цвіте саме тоді, коли на її батьківщині настає спекотне літо.

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"Київська пальма Лівістона є окрасою колекції субтропічних рослин, має статус національного надбання. Досягає 28 метрів у висоту, і саме для неї в 70-х роках минулого століття була проведена реконструкція оранжереї (збільшена висота до 35 метрів). Нові умови виявилися настільки сприятливими, що в 1979 році пальма вперше зацвіла", – йдеться в повідомленні.

Помилуватися 41-м цвітінням австралійської красуні можна під час екскурсій в ботанічний сад ім. Фоміна до кінця січня – початку лютого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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