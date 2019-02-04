Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена

Професійний фотограф показав, що б робив Бетмен, якби йому не потрібно було рятувати місто від злочинців. Фанати оцінять!

Знайомтесь, Себастьян Маньяні (Sebastian Magnani) – талановитий фотограф, роботи якого публікуються у відомих журналах та виданнях по всьому світу. Нещодавно він презентував проект, у якому головним героєм став Бетмен без роботи. Як зазначає Себастьян, навіть герой потребує часу на звичайне життя, щоб побути просто людиною. Ось що вийшло:

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Джерело всіх фото: instagram.com/sebastianmagnani

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