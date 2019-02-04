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Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена

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Чим займається Бетмен, коли нема роботи - фото 1
Чим займається Бетмен, коли нема роботи / instagram.com/sebastianmagnani

Професійний фотограф показав, що б робив Бетмен, якби йому не потрібно було рятувати місто від злочинців. Фанати оцінять!

Знайомтесь, Себастьян Маньяні (Sebastian Magnani) – талановитий фотограф, роботи якого публікуються у відомих журналах та виданнях по всьому світу. Нещодавно він презентував проект, у якому головним героєм став Бетмен без роботи. Як зазначає Себастьян, навіть герой потребує часу на звичайне життя, щоб побути просто людиною. Ось що вийшло:

І ще: Стало відомо, чи буде Бен Аффлек грати Бетмена

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305505

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305506

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305507

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305508

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305509

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305510

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305511

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305512

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305513

Коли місту не потрібен герой: як виглядають будні Бетмена - фото 305514

Джерело всіх фото: instagram.com/sebastianmagnani

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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