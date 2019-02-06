Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них

Талановитий художник створює зі звичайних знімків казкові світи, від яких перехоплює дух. Зацініть!

Знайомтесь, Еван Генрі (Ewan Henry) – цифровий художник, який працює та живе в англійському місті Ноттінгем. Хлопець створює фантастичні колажі звичайних знімків, створюючи унікальний світ. Еван обожнює сюрреалізм та цифрові маніпуляції, що змушувати уяву не зупинятись на чомусь звичайному.

І ще: Американська зірка Instagram знялася у фотосесії, що влаштував штучний інтелект

"Як правило, щось найдивніше є чимось найцікавішим, і це я намагаюсь показати у своїх роботах. Адже ми, навіть у персональному порядку, всі абсолютні диваки", – пояснює Генрі.

І ще: Американська зірка Instagram знялася у фотосесії, що влаштував штучний інтелект

Джерело всіх фото: instagram.com/ewan.draws.stuff

Читайте також: Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size