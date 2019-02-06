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Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них

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Фантастичний світ від Евана Генрі - фото 1
Фантастичний світ від Евана Генрі / instagram.com/ewan.draws.stuff

Талановитий художник створює зі звичайних знімків казкові світи, від яких перехоплює дух. Зацініть!

Знайомтесь, Еван Генрі (Ewan Henry) – цифровий художник, який працює та живе в англійському місті Ноттінгем. Хлопець створює фантастичні колажі звичайних знімків, створюючи унікальний світ. Еван обожнює сюрреалізм та цифрові маніпуляції, що змушувати уяву не зупинятись на чомусь звичайному.

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"Як правило, щось найдивніше є чимось найцікавішим, і це я намагаюсь показати у своїх роботах. Адже ми, навіть у персональному порядку, всі абсолютні диваки", – пояснює Генрі.

І ще: Американська зірка Instagram знялася у фотосесії, що влаштував штучний інтелект

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305802

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305803

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305804

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305805

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305806

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305807

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305808

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305809

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305810

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305811

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305812

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305813

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305814

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305815

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305816

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305817

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305818

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305819

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305820

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305821

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305822

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305823

Фантастичні фото британця змусять вас затримати погляд на них - фото 305824

Джерело всіх фото: instagram.com/ewan.draws.stuff

Читайте також: Худенькі не в моді: цей художник надихається виключно дівчатами plus-size

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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