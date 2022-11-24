Львів буде молодіжною столицею Європи у 2025 році

23 листопада оголосили результати, згідно з якими Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Відомо, що у фіналі конкурсу Львів змагався із такими містами: Ізмір (Туреччина), Фуенламбрада (Іспанія) та Тромсо (Норвегія).

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Львів – молодіжна столиця Європи 2025. Такий офіційний результат щойно в албанському місті Тирана оголосило журі міжнародного конкурсу. Насправді — це статус і заслуга кожного українського міста, кожного українця та українки, які боронять наше майбутнє і плекають перемогу. Слава Україні! Слава Українській молоді!", – прокоментував Андрій Садовий, мер міста.

Молодіжна столиця Європи – це титул, який присуджується Європейським молодіжним форумом. Він призначений для розширення можливостей молоді, активізації участі молоді та зміцнення європейської ідентичності. Щороку нове європейське місто отримує шанс продемонструвати свої інноваційні ідеї, проєкти та заходи, спрямовані на підняття голосу молодих людей та впровадження нової молодіжної перспективи у всі аспекти життя міста.

Молодіжною столицею Європи 2023 буде місто Люблін (Польща). А у 2025 році саме Львів буде приймати міжнародний конкурс Молодіжна столиця Європи.

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