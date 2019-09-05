У Києві з'явився новий Mercedes "кубик": фото

У Києві часто помічають такі автомобілі, яких у Європі не знайти. Чергову елітну машину сфотографували на Солом'янці – новий Mercedes Brabus G700.

Для тих, хто не в курсі, характеристики Mercedes Brabus G700 доволі вражаючі. Його потужність 4,0-літрового двигуна V8 твін-турбо – 700 к.с. Машина розганяється до 100 км/год за 4,3 с і здатна розвинути швидкість до 240 км/год.

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У Києві помітили Mercedes Brabus G700

Відрізнити новий "Гелік" Brabus 2019 можна по підвісці, новому опуклому капоту, розширеними крилами і 22-дюймовими дисками. Салон Mercedes G-Class можливо також доопрацьовано.

Купити Mercedes Brabus G700 в Україні можна за 300-400 тисяч доларів.

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