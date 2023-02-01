У Києві з'явився неймовірний патріотичний стінопис із безпілотником

На стіні АЗК мережі ОККО зображений військовий, який тримає на плечах безпілотник ШАРК. Далі – дивіться, як виглядає цей мурал.

Стінопис із зображенням військового з'явився на одному зі столичних АЗК мережі ОККО – на перетині вулиць Богатирської та Лугової, пишуть в ОККО.

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Мурал, ілюстраторки Дарці Зіроньки (це нік), вкриває всю стіну заправки, сягаючи 30 метрів у довжину та 9 метрів вгору.

Створений стінопис з благодійною метою. Мережа ОККО та фонд "Повернись живим" з листопада акумулюють кошти на придбання 25 розвідувальних комплексів для ЗСУ. На сьогодні вже зібрано на 14 ШАРКІВ. На цю потребу компанія перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95/DIESEL.йдеться на сайті ОККО.

Створюючи артоб'єкт, ми прагнули висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. А також і всім українцям, хто долучився до нашої ініціативи "ОКО ЗА ОКО", хто заправляється Pulls'ом помсти та донатить кошти на ШАРКИ. Після перемоги мурал нагадуватиме про силу і згуртованість українського народу", – каже Ярослава Полякова, директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО.

На ОККО з'явився неймовірний патріотичний стінопис із безпілотником / OKKO

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