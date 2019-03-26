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Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд

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Геолог створює неймовірні каси - фото 1
Геолог створює неймовірні каси

Геолог вирішив перевернути уявлення людей про карти, тому створює особливі дерев'яні 3D-мапи континентів та країн. Це варто побачити!

Литовський геолог Роберт все життя створював 2D карти лише з кольорами та цифрами, однак люди не надто добре розуміються у таких мапах. Тому чоловік вирішив, що було б гарною ідеєю зробити їх у 3D. Кілька років тому він переїхав до іншого міста та почав власний бізнес зі створення особливих карт. Тепер чоловік не лише сам виготовляє їх, а й продає в мережі від 279 до 1290 доларів. Зацініть!

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Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316941

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316942

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316943

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316944

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316945

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316946

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Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316949

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316950

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316951

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316952

Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд - фото 316953

Джерело всіх: 3dmapart.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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