Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа

Важко повірити, що ці знімки зроблені в Україні. Насолодіться дивами природи нашої країни!

Назар Дорошкевич з Чернівців – талановитий фотограф і ретушер, який вміло керує дроном.

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Зараз він живе і вчиться в Києві, але багато подорожує по Україні і знімає запаморочливі пейзажі з незвичайних ракурсів. У цій добірці – фотографії Назара, які він зробив на гірськолижному курорті Буковель і в інших мальовничих місцях українських Карпат.

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