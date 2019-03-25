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Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа
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Важко повірити, що ці знімки зроблені в Україні. Насолодіться дивами природи нашої країни!
Назар Дорошкевич з Чернівців – талановитий фотограф і ретушер, який вміло керує дроном.
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Зараз він живе і вчиться в Києві, але багато подорожує по Україні і знімає запаморочливі пейзажі з незвичайних ракурсів. У цій добірці – фотографії Назара, які він зробив на гірськолижному курорті Буковель і в інших мальовничих місцях українських Карпат.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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