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Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа

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Мальовничі Карпати - фото 1
Мальовничі Карпати / hyser

Важко повірити, що ці знімки зроблені в Україні. Насолодіться дивами природи нашої країни!

Назар Дорошкевич з Чернівців – талановитий фотограф і ретушер, який вміло керує дроном.

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Зараз він живе і вчиться в Києві, але багато подорожує по Україні і знімає запаморочливі пейзажі з незвичайних ракурсів. У цій добірці – фотографії Назара, які він зробив на гірськолижному курорті Буковель і в інших мальовничих місцях українських Карпат.

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316796

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316797

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316798

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316799

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316800

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316801

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316802

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316803

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316804

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316805

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316806

Неймовірно красиві Карпати у знімках українського фотографа - фото 316807

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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