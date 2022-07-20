В пасажирських поїздах Укрзалізниці тестують продаж морозива

"Укрзалізниця" запустила продаж морозива у декількох пасажирських потягах. Поки що все відбувається в тестовому режимі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Морозиво трьох видів вартістю від 20 гривень можна придбати у деяких потягах Укрзалізниці. Де взяти? Запитайте про наявність у провідника вашого вагона.

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"На минулому тижні пасажири поїздів №86/85 Львів-Запоріжжя та №26/236-25/235 Одеса-Яремче/Чернівці отримали можливість насолоджуватись морозивом прямо під час слідування поїзда", – розповідають в Укрзалізниці.

Наразі з трьох запропонованих позицій морозива найпопулярнішим серед пасажирів стало морозиво "Каштан".

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