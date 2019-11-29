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Мережу розсмішив незвичайний багаж в аеропорту Бориспіль: вірусне відео

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Мережу розсмішив незвичайний багаж в аеропорту Бориспіль: вірусне відео - фото 1

У мережі з'явилося кумедне відео, де на стрічці видачі багажу в аеропорту "Бориспіль" обертається реквізит ілюзіоніста – ящик з жіночими ногами. Веселий момент застали пасажири, які прилетіли рейсом з Дубая.

Власником незвичайного багажу виявився відомий ілюзіоніст Роман Бондарчук, який перевозив з собою особистий реквізит. Таким чином саме його ящик з жіночими ногами, обертався на стрічці видачі багажу в аеропорту. Як виявилося, за допомогою цього атрибута фокусник демонструє глядачам магічний трюк.

І ще: Нова оптична ілюзія з долонями підірвала мережу: відео

Мережу розсмішив незвичайний багаж в аеропорту Бориспіль: вірусне відео - фото 370899
Мережу розсмішив незвичайний багаж в аеропорту Бориспіль: вірусне відео - фото 370900

Відомо, що Роман зі своїм багажем прибув з Дубая і всі пасажири мали честь ознайомитися з його незвичайним реквізитом. Багато з них були здивовані, коли ящик з жіночими ногами виїхав на багажну стрічку разом з іншими валізами. Крім здивування, ця ситуація викликала й сміх у всіх очевидців.

Багато хто скористався моментом і зробив кілька кадрів на пам'ять. В результаті, в просторах інтернету з'явилися веселі кадри зі столичного аеропорту, як стали уже вірусними.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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