Мережу розсмішив незвичайний багаж в аеропорту Бориспіль: вірусне відео

У мережі з'явилося кумедне відео, де на стрічці видачі багажу в аеропорту "Бориспіль" обертається реквізит ілюзіоніста – ящик з жіночими ногами. Веселий момент застали пасажири, які прилетіли рейсом з Дубая.

Власником незвичайного багажу виявився відомий ілюзіоніст Роман Бондарчук, який перевозив з собою особистий реквізит. Таким чином саме його ящик з жіночими ногами, обертався на стрічці видачі багажу в аеропорту. Як виявилося, за допомогою цього атрибута фокусник демонструє глядачам магічний трюк.

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Відомо, що Роман зі своїм багажем прибув з Дубая і всі пасажири мали честь ознайомитися з його незвичайним реквізитом. Багато з них були здивовані, коли ящик з жіночими ногами виїхав на багажну стрічку разом з іншими валізами. Крім здивування, ця ситуація викликала й сміх у всіх очевидців.

Багато хто скористався моментом і зробив кілька кадрів на пам'ять. В результаті, в просторах інтернету з'явилися веселі кадри зі столичного аеропорту, як стали уже вірусними.

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