У Києві зняли електричний Jaguar на евакуаторі

Запас ходу Jaguar I-Pace не такий вже і маленький / Motor1.com

Сучасні автомобілісти все частіше куплять електрокари: зручно і екологічно, однак не без риску. Маємо на увазі ситуацію, коли машина раптово зупиняється посеред дороги через розряджену батарею.

Що ж сталося з одним із українських власників шикарного електричного кросовера Jaguar I-Pace?

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Елітний автомобіль забрав евакуатор, що відбулося, здогадатися не складно. Хоча не виключено, що власник просто перевозить таким чином авто на далекі відстані, але в такому випадку незрозуміло, навіщо йому в принципі електрокар.

Відзначимо, що запас ходу Jaguar I-Pace не такий вже і маленький, за реалістичним випробувальним циклом EPA він становить 375 км, що за сучасними мірками чимало. Хоча той же Tesla Model X, прямий конкурент Jaguar, проїжджає на одному заряді цілих 520 км.

У Києві зняли електричний Jaguar на евакуаторі

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