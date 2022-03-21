У Києві знову запровадили довгу комендантську годину: скільки вона триватиме

Росіяни не припиняють обстрілювати Київ. Тож мер міста ухвалив рішення вкотре запровадити довгу комендантську годину. Розповідаємо, скільки вона триватиме.

Про відповідне рішення Віталій Кличко написав на своєму телеграмі. Він закликав людей бути відповідальними та берегти себе.

Варте уваги: Як дотримуватися режиму світломаскування: поради, які рятують житті

Комендантська година запроваджена до 23 березня

Так, у Києві й Київській області посилену комендантську годину запровадили з 20:00 21 березня по 07:00 23 березня.

Що це означає?

Без спеціальних перепусток пересуватися містом у цей проміжок часу категорично заборонено.

Виходити з приміщень можна лише з однією метою: щоб вибратися до найближчого укриття.

У мерії міста нагадують, що цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці під час комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп.

Потурбуйтеся про запаси всього необхідного на ці кілька днів. Якщо можете – купіть продукти сусідам поважного віку, а також тим, кому важко виходити з дому.

Бережіть себе та будьте максимально відповідальними. Також не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної тривоги. Перехід до безпечного місця може врятувати вам життя.

Читайте також: З яких продуктів краще робити запас в умовах війни: перелік харчів, які майже не псуються