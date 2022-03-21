Як дотримуватися режиму світломаскування: поради, які рятують житті

Уже третій тиждень Україна перебуває в умовах війни. Аби заплутати ворожі війська, українців закликають дотримуватися режиму світломаскування.

Так, у Центрі протидії дезінформації при РНБО нагадили про речі, які рятують. Зокрема йдеться й про світломаскування, якого вкрай важливо дотримуватися в умовах війни.

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Для чого необхідний режим світломаскування

Під час війни саме світло на вулицях та будинках може зорієнтувати ворога на місцевості. Тому обов'язково, коли на вулиці темніє, потрібно дотримуватися режиму світломаскування.

Що робити для світломаскування

вимикайте світло в своїх оселях у темну пору доби;

зашторюйте вікна;

гасіть вуличне освітлення своїх будинків.

підприємці повинні вимикати всі вітрини та вивіски у магазинах та кіосках.

Наші вулиці повинні бути темними та не привертати увагу окупантів. Це стосується і міст, яким завдаються авіаудари, і міст, де тривають вуличні бої, а також міст, які нині є у відносній безпеці.

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