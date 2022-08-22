У Києві змінили графік роботи громадського транспорту

Громадський транспорт Києва курсуватиме за новим графіком. Влада скоротила роботу автобусів, тролейбусів та трамваїв.

Як пише пресслужба КМДА, наземний громадський транспорт у Києві працюватиме з 06:00 до 21:00. Нові правила набувають чинності відсьогодні, 22 серпня і діятимуть до 24 серпня включно.

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У київській мерії також додали, що столичний метрополітен у ці дні курсуватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.

Влада закликає киян заздалегідь планувати свої маршрути пересування по місту, а також бути особливо пильними: при сигналах повітряної тривоги одразу йти в укриття та дотримуватись комендантської години.

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