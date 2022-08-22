Радіаційна небезпека і евакуація з міста: як звучать нові сигнали тривоги

В Україні оновили сигнали повітряної тривоги, тож тепер сирени матимуть різне звучання на випадки різної небезпеки. Детальніше про важливі сповіщення читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили про оновлення сигналів повітряної тривоги. Злочинні дії російських окупантів погіршуються на фоні терору з ядерною зброєю, тому для українців підготували нові сповіщення на випадок різних ситуацій.

І ще: Де відстежувати повітряні тривоги в Україні: онлайн-карти

Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки, – зазначають фахівці.

Як розпізнати нові сигнали тривоги:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;

Сигнал радіаційної небезпеки – дзвін в набат;

Сигнал евакуації з міста – гудок потяга (після нього вмикайте місцеве радіо чи телебачення та чекайте на інструкцію щодо подальших дій).

Нагадуємо: в разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд. Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення негайно слідуйте до найближчого укриття та пам’ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів, – наголошують у ЕПД.

Читайте також: Симптом фантомної сирени: що з цим робити