У Києві завершили реконструкцію розв'язки, яку ремонтували майже 12 років: фото

У Києві відкрили автомобільну розв'язку, яку ремонтували останні 12 років. Вона розташована у мікрорайоні Березняки, на перетині проспекту Соборності та Дніпровської набережної.

Цей шляхопровід вирішили оновити ще у 2008 році. За два роки там був побудований тунель, підпірні стінки і дощова каналізація. А потім процес зупинився. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв на своїй сторінці в Facebook.

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"Довгобуд вже в минулому! Люки, які стирчать, завалений бордюрний камінь, відсутність благоустрою і нижні шари дорожнього покриття без розмітки – довгі роки саме так виглядала розв'язка на перетині Дніпровської набережної та проспекту Соборності", – написав Густєлєв.

Він розповів, що лівобережний підхід до мосту Патона перестав бути випробуванням для автомобілістів і при ремонті були враховані всі нюанси реального життя.

"Розв'язка, які довгі роки чекала "кращих часів" набула завершеного вигляду з новим асфальтобетонним покриттям проїжджої частини і тротуарів, освітленням, зниженням, тактильної плиткою. Під час завершення робіт враховано й інші реалії – істотне збільшення кількості велосипедистів на столичних дорогах. Велосполучення між Русанівкою і Березняками буде значно покращено", – зазначив чиновник.

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