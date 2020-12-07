На дні Атлантичного океану проклали першу у світі дорожню розв'язку

На Фарерах побудували тунель, яким тепер будуть з'єднані два найбільших острови з архіпелагу. Всього в ньому 18 островів, тільки один безлюдний, всі інші заселені місцевими жителями.

Питання автомобільного сполучення вважається одним з ключових. Назва тунелю, що відрізняється наявністю кругової автомобільної розв'язки на глибині 180 метрів в Атлантичному океані – Естуройартуннлінн.

І ще: Ісландія вирішила відкрити кордони тільки для багатих туристів

Нагадаємо, що це не перший підводний тунель. До цього у 2002 році таким самим тунелем, довжина якого склала 4,9 км, з'єднали під водою острови Стреймой і Вагар. Ще один тунель довжиною 6,2 км було відкрито у 2016 і з'єднав острова Естурой і Бордо.

Нинішній тунель має довжину 11,2 кілометра і складається з трьох доріг. Саме тому знадобилася кругова розв'язка. У листопаді цього року її будівництво і обробку завершили, а сам тунель планують ввести в експлуатацію раніше наміченого терміну: 19 грудня. Після введення в експлуатацію тунель на Фарерах офіційно стане другим у світі зі довжиною. Він поступається лише норвезькому тунелю Ріфаст.

Це цікаво: Надокучили вульгарні жарти: село Fucking в Австрії змінює назву