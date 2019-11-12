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У Києві затвердили нові правила поведінки в метро: що змінилось

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Київський метрополітен - фото 1
Київський метрополітен / klimovichdarja

Київська міська рада ухвалила нові правила користування Київським метрополітеном. Дізнайтесь, які нововведення чекають жителів столиці!

Згідно з новими правилами, відтепер у Київському метро заборонено жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, торгувати, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. "Проведення масових заходів на станціях метро також під забороною", – повідомили в міськраді.

ТЕСТ: Вгадай станцію київського метро за картинкою

На додачу, пасажири метро повинні мати охайний зовнішній вигляд. Вхід до підземки буде заборонено частково одягненим пасажирам, а також людям без взуття чи в спідній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликах і скейтах.

Незрячі пасажирі отримають право на проїзд із собакою-поводирем. При цьому тварині необхідно мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) мають перевозитися лише в чохлах. Також слід упаковувати садовий інвентар, саджанці та риболовні снасті.

У міськраді пояснили, що попередні правила столичної підземки були затверджені Київрадою у 1995 році та є застарілими, оскільки не враховують вимог законодавства про міський електротранспорт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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