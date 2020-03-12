У Києві запускають систему фото- та відеофіксації порушень ПДР: як це працює

Міністерство внутрішніх справ України провело презентацію системи відеофіксації порушень. Читайте далі та дізнайтеся, як вона працює і як це позначиться на водіях.

12 березня у Києві та Київській області розпочне роботу спеціальна система відеофіксації порушень на дорогах. На брифінгу представники влади зауважили, що ця система буде працювати у тестовому режимі до 1 травня, а після цієї дати водії, які перевищуватимуть швидкість, почнуть отримувати штрафи, які доведеться сплачувати.

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Основна мета – зменшити кількість ДТП, як за участі водіїв, так і за участі пішоходів. Адже, як сказав заступник міністра МВС Антон Геращенко, 40% аварій стається через перевищення швидкісного режиму. До прикладу, в Осло (столиця Норвегії) минулого року зафіксовано 1 випадок смерті внаслідок ДТП, а в Києві цей показник – 120 людей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що фінальним кроком для запровадження автоматичної відеофіксації порушень ПДР стане сьогоднішній запуск Аналітичного центру безпеки дорожнього руху.

На сьогодні, відомо, що у Києві встановлено 20 камер, а до 1 травня встановлять ще 30 камер по всій Київській області. Камери встановлені не хаотично, а згідно зі статистичною мапою – там, де загинуло найбільше людей, тобто у потенційно найнебезпечніших місцях.

Відеофіксація в Києві – це лише перший крок до безпеки на українських дорогах. Влада прагне впровадити відеофіксацію по всій території України.

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