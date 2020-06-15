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У Києві запрацював новий світловий фонтан: захопливе видовище

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Фонтан у парку Партизанської слави - фото 1
Фонтан у парку Партизанської слави / bigkyiv

У парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook. Очільник столиці показав відео нового фонтану.

Як розповідає Віталій Кличко, вода у фонтані рухається у двох напрямках: падає, як водоспад, з арок і підіймається знизу, утворюючи пішохідний фонтан. Серед програм роботи фонтану будуть також "хвилі", "сходинки" та інші візерунки з води. Підсвічування фонтану має вражаючу палітру відтінків кольорів. А, натиснувши спеціальні сенсорні кнопки, відвідувачі зможуть створювати свої програми.

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"Капітальний ремонт парку Партизанської слави – на завершальній стадії. Там будуть облаштовані доріжки з ФЕМ-покриттям, відремонтована громадська вбиральня і бювет, нові лавки та урни, здійснюють благоустрій території. Тому незабаром в столиці з'явиться ще одна оновлена ​​і сучасна зона відпочинку", – зазначив Віталій Кличко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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