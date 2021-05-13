У Києві зацвіли майже 300 сакур: як виглядає найдовша в Україні алея екзотичних дерев

У столичному парку Кіото, який розташований між станціями метро "Чернігівська" і "Лісова", зацвіла найдовша в Україні алея сакур. Містяни почали активно ділитися весняними знімками у мережі.

Знімки з київського парку публікують у групі "Лісовий масив" в Facebook. Сотні дерев покрилися яскраво-рожевим і білим цвітом. На алеї сакур висаджено 268 дерев. При цьому довжина її досягає майже 1,5 кілометра. Планується збільшити алею до 500 сакур.

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Багато жителів і гостей столиці відвідують парк "Кіото", щоб насолодитися красою та зробити ефектні фотографії. Там ростуть різні види сакур, і деякі з них цвітуть кілька разів на рік.

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