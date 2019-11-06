У Києві заборонять проїзд вантажівкам: коли і як будуть їздити фури

У Києві з 7 листопада буде обмежено в'їзд вантажних автомобілів з масою понад 4,5 тонни в години пік з 07:00 до 10:00 ранку і ввечері з 17:00 до 20:00. У КМДА назвали перелік вулиць, по яких великовантажному транспорту буде дозволений проїзд.

Впроваджувати зміни почнуть на в'їзді з боку Житомира, а згодом і на інших в'їздах. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Йдеться про те, що в години пік – вечір і ранок, – ми будемо обмежувати в'їзд: фури будуть паркуватися на під'їздах до Києва, щоб це не створювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", – повідомив начальник Управління патрульної поліції в м.Києві Юрій Зозуля.

Також наголошується, що таке рішення не тільки дозволить поліпшити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць і доріг столиці. Крім того, це допоможе мінімізувати виникнення пробок, особливо з погіршенням погодних умов, а також поліпшити рівень регулярності пасажирських перевезень.

Під час, коли в'їзд для великовантажних авто буде дозволений (з 20:00 до 07:00), рухатися вони зможуть наступними шляхами:

просп. Бажана;

південний міст;

Столичне шосе;

вул. Академіка Заболотного;

Одеська площа;

Велика Кільцева дорога;

просп. Академіка Палладіна;

вул. міська;

Гостомельський шосе;

Нова дорога;

просп. Мінський;

площа Тараса Шевченка;

вул. Полярна;

вул. Богатирська;

площа Тульська;

просп. Степана Бандери;

просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);

площа Керченська;

вул. Братиславська;

просп. Броварський.

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