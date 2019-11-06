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У Києві заборонять проїзд вантажівкам: коли і як будуть їздити фури

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У Києві заборонять проїзд вантажівкам - фото 1
У Києві заборонять проїзд вантажівкам / logist.today

У Києві з 7 листопада буде обмежено в'їзд вантажних автомобілів з масою понад 4,5 тонни в години пік з 07:00 до 10:00 ранку і ввечері з 17:00 до 20:00. У КМДА назвали перелік вулиць, по яких великовантажному транспорту буде дозволений проїзд.

Впроваджувати зміни почнуть на в'їзді з боку Житомира, а згодом і на інших в'їздах. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Йдеться про те, що в години пік – вечір і ранок, – ми будемо обмежувати в'їзд: фури будуть паркуватися на під'їздах до Києва, щоб це не створювало проблем для міста. Як тільки міський транспорт доїде на роботу, ми почнемо пускати фури", – повідомив начальник Управління патрульної поліції в м.Києві Юрій Зозуля.

У Києві заборонять проїзд вантажівкам: коли і як будуть їздити фури - фото 366400

Також наголошується, що таке рішення не тільки дозволить поліпшити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць і доріг столиці. Крім того, це допоможе мінімізувати виникнення пробок, особливо з погіршенням погодних умов, а також поліпшити рівень регулярності пасажирських перевезень.

Під час, коли в'їзд для великовантажних авто буде дозволений (з 20:00 до 07:00), рухатися вони зможуть наступними шляхами:

  • просп. Бажана;
  • південний міст;
  • Столичне шосе;
  • вул. Академіка Заболотного;
  • Одеська площа;
  • Велика Кільцева дорога;
  • просп. Академіка Палладіна;
  • вул. міська;
  • Гостомельський шосе;
  • Нова дорога;
  • просп. Мінський;
  • площа Тараса Шевченка;
  • вул. Полярна;
  • вул. Богатирська;
  • площа Тульська;
  • просп. Степана Бандери;
  • просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутіна);
  • площа Керченська;
  • вул. Братиславська;
  • просп. Броварський.

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Джерело: kyivcity
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