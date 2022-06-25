У Києві заборонили запуск феєрверків, а також рух містом на авто без глушників

До завершення воєнного стану у Києві запровадили кілька заборон. Вони стосуються продажу та запуску феєрверків. Крім того, пересуватись столицею на авто без глушників буде заборонено.

Про це розповів у своєму телеграмі мер Києва Віталій Кличко. Він підкреслив, що за відповідні дії люди повинні нести відповідальність.

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"Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артилерійські обстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, наче на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", – наголосив він.

Що передбачає нове рішення? Мовиться про те, що під час воєнного стану в Україні, а також через 30 днів після завершення його дії у Києві забороняють продаж феєрверків, салютів або інших піротехнічних засобів. Також не можна буде їх запускати.

Крім того, тепер існує заборона на рух автомобілів столицею. Транспортні засоби повинні мати шумопоглиначі. В інакшому випадку на водія може очікувати покарання.

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