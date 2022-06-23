Що очікує на безробітних в Україні під час війни: пояснення від Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що очікує на безробітних у нашій країні. З його слів, їх залучатимуть до громадських робіт.

Про це Денис Шмигаль розповів під час засідання Кабінету Міністрів. Він зауважив, що безробітні допомагатимуть розбирати завали або будувати захисні споруди. І за це вони отримуватимуть мінімальну заробітну плату.

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"Уряд сьогодні (21 червня – Радіо MAXIMUM) затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи", – підкреслив Шмигаль.

Він зауважив, що кожен залучений до таких робіт отримуватиме оплату. Мовиться про мінімальну заробітну плату, гарантовану нашою державою.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Усі повинні або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", – додав Шмигаль.

Це справедливе рішення, яке дозволить нашій державі оптимізувати кошти. І тут усе зрозуміло, адже війна забирає усі можливі ресурси.

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