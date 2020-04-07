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Карантин Коронавірус

Киянин пояснив, чому намагався уплав потрапити на Гідропарк: відео

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Затримання порушника карантину в Києві - фото 1
Затримання порушника карантину в Києві / Bogdan Aminov

Киянин, який напередодні намагався потрапити на спортмайданчик у столичному Гідропарку, перепливши річку, став зіркою мережі. Його фото в оточенні поліцейських розібрали на меми, а ЗМІ дізнались, що ж спонукало його на такий вчинок.

З'ясувалось, що на відчайдушний крок уплав потрапити на спортмайданчик у Гідропарку студент Київського національного економічного університету Валентин Бур'янов пішов свідомо.

До теми: Як Україна буде виходити з карантину

"Постанова Кабміну не має вищої сили, аніж Конституція. Ця постанова (про посилення обмежень на час карантину) є злочинною від моменту свого створення. Я хочу користуватися правом (на вільне пересування, яке прописане у Конституції), Я хотів пройти законним шляхом, але злочинці, тобто поліція, мене не пустили, тож я шукав шляхи для здійснення свого конституційного права", – розповів Валентин у коментарі hromadske.

Я бачу, що деякі люди вірять, начебто я думав, що перепливу і піду далі там качатися. Звичайно, що ні. Це було показово, щоб показати, що ніхто ніколи не буде відбирати мої невід'ємні права, що даровані мені від народження, – пояснив киянин.

7 квітня суд мав вирішити, чи штрафувати Валентина за порушення карантинних обмежень, однак засідання перенесли на 15 квітня. Адвокат Валентина переконаний у правоті свого підзахисного. "Люди, крім боротьби з карантином, ще із владою борються. Мають бути обмеження, але розумні, а не те, що давайте все заборонимо!" – підсумував він.

Зі світлини Валентина в оточенні поліції зробили мем:

Киянин пояснив, чому намагався уплав потрапити на Гідропарк: відео - фото 396675

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