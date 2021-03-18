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Коронавірус

У Києві вводять локдаун: скільки триває і що заборонено

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Локдаун у Києві з 20 березня - фото 1
Локдаун у Києві з 20 березня

Київ запроваджує черговий локдаун, який почнеться вже з 20 березня. Що заборонено та скільки триватимуть суворі обмеження – читайте далі.

Мер Києва Володимир Кличко оголосив про посилення умов карантину у столиці вже з 20 березня і до 9 квітня включно. За його словами, причиною для нового локдауну стала складна ситуація з коронавірусом. На сьогодні у Києві у лікарнях перебувають понад 3 300 хворих на COVID-19. Про це йдеться на сайті Київради.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня

Локдаун у Києві: що заборонено:

  • Робота закладів культури (кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
  • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях
  • Звичайна робота закладів громадського харчування (дозволена виключено на виніс)
  • Звичайна робота салонів краси та спортзалів (дозволено лише за попереднім записом)
  • Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос

Тим часом продовжать роботу дитячі садочки, а школярі після весняних канікул перейдуть на дистанційне навчання. У звичайному режимі працюватиме громадський транспорт, але із заповненістю місць для сидіння до 50%, а також з обов'язковими масками.

Читайте також: Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Степанова

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