У Києві вводять локдаун: скільки триває і що заборонено

Київ запроваджує черговий локдаун, який почнеться вже з 20 березня. Що заборонено та скільки триватимуть суворі обмеження – читайте далі.

Мер Києва Володимир Кличко оголосив про посилення умов карантину у столиці вже з 20 березня і до 9 квітня включно. За його словами, причиною для нового локдауну стала складна ситуація з коронавірусом. На сьогодні у Києві у лікарнях перебувають понад 3 300 хворих на COVID-19. Про це йдеться на сайті Київради.

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Локдаун у Києві: що заборонено:

Робота закладів культури (кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)

Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії)

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)

Присутність глядачів на спортивних змаганнях

Звичайна робота закладів громадського харчування (дозволена виключено на виніс)

Звичайна робота салонів краси та спортзалів (дозволено лише за попереднім записом)

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос

Тим часом продовжать роботу дитячі садочки, а школярі після весняних канікул перейдуть на дистанційне навчання. У звичайному режимі працюватиме громадський транспорт, але із заповненістю місць для сидіння до 50%, а також з обов'язковими масками.

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