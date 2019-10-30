В Україні побудуть 4 платні траси: де з'являться нові дороги

За проїзд дорогою треба буде платити

В Україні планують побудувати платні автомагістралі. Міністерство інфраструктури повідомило, що вже працює над проєктами цих доріг. Дізнайтесь, де вони з'являться!

Як заявив міністр інфраструктури Вадислав Криклій під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine в Маріуполі, йдеться про чотири платні магістралі:

M-05 Київ – Біла Церква

M-10 Львів – Краковець

M-06 Львів – Стрий

M-09 Львів – Тернопіль

Будувати їх планують на умовах концесії, тобто влада надасть підприємству права на їх створення та управління на платній та строковій основі. При цьому фірма-концесіонер візьме на себе зобов'язання по будівництву доріг, майнову відповідальність та можливі підприємниці ризики.

Концесійними в Україні мають намір зробити не тільки дороги, а й низку портів, аеропортів ("Херсон", "Чернівці", "Запоріжжя" і термінал Cargo в аеропорту "Біла Церква") і залізничних вокзалів Харкова, Дніпра, Хмельницького, Миколаєва та Чопа.

Читайте також: Три прості вправи, щоб стати крутішим водієм