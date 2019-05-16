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У Києві встановили пам'ятник гривні

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Пам'ятник гривні у Києві - фото 1
Пам'ятник гривні у Києві / Facebook

Величезних розмірів монета встановлена на спеціальному постаменті біля Київського економічного університету.

Пам'ятник гривні встановили в столиці біля Київського національного економічного університету на проспекті Перемоги, 54/1. Про це повідомив один з ініціаторів створення пам'ятника Андрій Павловський на своїй сторінці в Facebook.

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"Проект "Гривня Всемогутня" обійшовся нам у 300 000 гривень. Меценатами виступили підприємці, студенти, працівники з різних сфер нашого життя і навіть пенсіонери. Нам знадобилося часу понад рік, щоб втілити цей проект в життя", – написав він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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