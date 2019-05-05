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Нічний Київ у атмосферних знімках

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Людина і місто стають одним цілим - фото 1
Людина і місто стають одним цілим / informator

Як виглядає ніч у Києві? Дивіться чарівні фото нашої столиці та насолоджуйтеся магією.

Нічний Київ зачаровує своєю таємничістю, світлом ліхтарів і віконець будинків.

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Вночі навіть столичні дороги здаються набагато ширшими і вільнішими. Величезні скляні будівлі ось-ось дістануть до неба. Дерева відпочивають від птахів, а тротуари від людей.

Промоклий асфальт, а в повітрі пахне сном, чути музику сплячих стін. На вулицях здається, що час зупинився. Саме в такий час і в таких місцях відчуваєш себе справжнім чарівником. Тільки замість чарівної палички в руках фотоапарат. Людина і місто стають одним цілим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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