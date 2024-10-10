У Києві встановили мініскульптуру легендарної київської перепічки

У столиці в межах проєкту "Шукай" виготовили 45-ту скульптуру. Її присвятили культовому закладу швидкого харчування "Київська перепічка".

Про це повідомляє авторка проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці у Facebook.

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Мініскульптура розташовується на стіні поруч із закладом швидкого харчування, що працює з 1986 року по вулиці Богдана Хмельницького у Києві. Скульптура стала 45-ю в серії культурно-історичного проєкту "Шукай", що через бронзові вироби показує знакові для Києва події, речі та людей.

Бевзенко зізналася, що її часто запитували, коли ж нарешті буде скульптура, присвячена закладу.

Я їла її, коли ще дитиною приїхала в Київ і коли навчалася в театральному, їла з друзями та навіть з кухарем ресторану NOMA, коли презентувала Київ. І головне – майже така сама історія пов'язує сосиску в тісті з мільйонами киян. Я вдячна "Київській перепічці" за те, що цей досвід у кожного з нас був, є і буде, – каже Бевзенко.

Вона додала, що скульптура має вбудований нагрівач, тож завжди буде теплою.

Антон Грищенко, засновник та директор ТОВ "Українська перепічка" розповів, що це вперше заклад виходить у публічну комунікацію з моменту відкриття в 1986 році. Він наголосив, що радий тому, як перепічка змогла меценатським коштом профінансувати проєкт.

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