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Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі

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У мережі готуються знайти Лох-Неське чудовисько - фото 1
У мережі готуються знайти Лох-Неське чудовисько / greatlakesledger

У мережі запланували не лише знайти прибульців у "Зоні 51" у США, а й чудовисько у шотландському озері Лох-Несс. Поки американські військові готують зброю, то у Великобританії вже відреагували на креативні бажання користувачів.

Майже 2 млн користувачів Facebook планують відвідати незвичайний захід під назвою "Штурм Зони 51. Вони нас не зупинять", щоб нарешті зрозуміти, чи ховають у Неваді прибульців. Вже 20 вересня з 3 ранку можна очікувати на будь-що у цьому районі.

І ще: Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами

А от 21 вересня у Великобританії хочуть розгадати ще одну таємницю, окуту легендами, а саме знайти чудовисько Озера Лох-Несс. Назва заходу також має гасло у типовому стилі "Нессі не може сховатися від усіх нас". Поки понад 40 тисяч людей цікавляться подією, а ще більше як 20 тисяч готові відчути себе Шерлоками.

Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі - фото 343420

Відзначимо, що, за легендами, в озері мешкає моторошне чудовисько Нессі, яке вперше побачили ще у 500 році нашої ери і відтоді з'являються непевні свідчення очевидців. Однак британські рятувальники доволі весело відзначають, що озеро не доведеться "штурмувати", оскільки воно й так абсолютно відкрите для всіх охочих увесь рік.

Звісно ж, веселощі веселощами, однак рятувальники нагадують, що погода тут змінюється доволі швидко, а озеро є холодним та глибоким, тому процес і результат пошуків навряд чи сподобається ентузіастам.

Мем: Штурмувати Зону 51 - ні, штурм озера Лох-Несс - те, що треба - фото 343421
Мем: Штурмувати Зону 51 - ні, штурм озера Лох-Несс - те, що треба

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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