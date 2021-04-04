Капсула часу: продається рідкісний BMW з пробігом всього 60 кілометрів

BMW E28 M5 часто називають точкою відліку для суперседанів BMW. Його вперше представили на автосалоні в Амстердамі у 1985 році. Таких випустили всього 1410 штук, і один з них зараз продається в Австралії.

Цей ідеальний BMW E28 M5 з правим кермом, який проїхав лише 60 км, був імпортований в Сідней, Австралія з Великобританії у 1993 році. Зараз його виставили на продаж в компанії Collecting Car. Інтер'єр оздоблений світлою кремовою шкірою і прикрашений дуже крутим Hi-Fi обладнанням Blaupunkt.

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BMW побудувала всього 1410 автомобілів, плюс 240 версій для Південної Африки, яка раніше в середині 1970-х випускала свою власну швидку 5 серію, відому як 530MLE.

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