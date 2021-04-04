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У Дубаї виявили нікому не потрібний Бетмобіль з трилогії Крістофера Нолана
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У мережі опублікували фотографії, зроблені на одному зі складів у Дубаї. Автору знімків вдалося зняти покритий пилом Бетмобіль, на якому Крістіан Бейл ганяв у супергеройській трилогії Крістофера Нолана.
Судячи з опублікованих знімків, супергеройський автомобіль вже давно стоїть на складі. Машина вся покрита товстим шаром піску і пилу. Однак Бетмобіль не покинутий. Як виявилося, у нього все-таки є власник, який періодично виїжджає на транспортному засобі в місто, проте зовсім його не доглядає. Про це пише autoblog.
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На думку фахівців, виявлений Бетмобіль може бути машиною, яка брала участь в зйомках трилогії про Темного лицаря Крістофера Нолана. Можливо, саме на цьому автомобілі їздив Крістіан Бейл, який виконав головну роль в кінофраншизі. За іншою версією, транспортний засіб є однією з п'яти реплік, побудованих з дозволу кінокомпанії, для пересування дорогами загального користування.
Копії обладнали 5,7-літровими V8 від Chevrolet Corvette потужністю 500 кінських сил. Максимальна швидкість такого Бетмобіля становить 250 кілометрів на годину.
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