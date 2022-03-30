У Києві відкривають Південний міст для громадського транспорту

Відсьогодні, 30 березня, по Південному мосту у Києві почне курсувати громадський транспорт. Для автомобільного сполучення відкриті два інші мости.

Так, у пресслужбі КМДА повідомили, що у середу, 30 березня, для громадського транспорту запрацює Південний міст.

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Через міст їздитимуть автобусні маршрути №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Ганни Ахматової до станції метро Голосіївська.

Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости. Водії повинні пропускати машини "швидкої допомоги" та машини з гуманітарною допомогою, – йдеться у повідомленні міськадміністрації.

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