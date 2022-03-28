У Києві та усій області комендантська година стане коротшою

Влада Києва та області внесла зміни до комендантської години. Про оновлення повідомив мер української столиці.

Так, як йдеться у повідомленні Віталій Кличка у Facebook, Києві та по усій Київщині віднині, 28 березня, комендантська година починатиметься пізніше та закінчуватиметься раніше.

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Обмеження на пересування містом діятиме з 21:00 до 06:00. Тож ходити вулицями без спеціальних перепусток заборонено. Виняток – можна йти до найближчого укриття у раз повітряної тривоги.

Нагадаємо, що цивільні, які в комендантську годину будуть перебувати на вулиці без спецперепусток, вважатимуться ворожими диверсантами або розвідниками.

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