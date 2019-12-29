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У Києві відкрили рух по Шулявському мосту: відео

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У Києві відкрили рух по Шулявському мосту: відео - фото 1

У Києві після ремонту відкрили для руху Шулявський шляхопровід. Про це йшлося в повідомленні мера Києва Віталія Кличка на сторінці в Facebook.

Мер української столиці Віталій Кличко дав старт руху по реконструйованому мосту.Так, першим на квадроциклі проїхався сам очільник Києва в костюмі Діда Мороза.

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Відзначимо, Шулявський міст частково обрушився 27 лютого 2017 року. Демонтаж мосту розпочався 17 березня 2019 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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