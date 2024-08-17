У Києві відкрили нову мініскульптуру "Прочитано": де вона розміщена

У Києві біля книгарні Сенс на Хрещатику встановили нову мініскульптуру в рамках проєкту "Шукай". Вона отримала назву "Прочитано".

Проєкт "Шукай" продовжує відкривати мініскульптури в Києві. Цього разу авторка проєкту Юлія Бевзенко реалізувала його разом із книжковим магазином Сенс на Хрещатику.

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Мініскульптура "Прочитано" зроблена у вигляді двох бронзових галочок, які означають, що отримувач прочитав повідомлення в мессенджері. Якщо натиснути кнопку, галочки засвітяться.

Нова мініскульптура / "Шукай"

Створив проєкт скульптор Юрій Білявський. За технічне рішення відповідав Богдан Рудківський.

Рідні пишуть військовим, військові – побратимам, діти – батькам на окупованих територіях, а всі разом – своїм найдорожчим людям. Мініскульптура присвячена всім, хто чекає на ті дві галочки довгими годинами або й нескінченними днями. Тож нехай щоразу, коли хтось натискатиме на кнопку і галочки нашої скульптури світитимуться, сотні людей всієї країни бачитимуть такий бажаний статус Прочитано на своїх екранах, – прокоментували появу скульптуру у книгарні Сенс.

В рамках проєкту Шукай в Києві вже встановлено 44 мініскульптури.

Нова мініскульптура / "Шукай"

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