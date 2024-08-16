Розслідування смерті актора Метью Перрі: заарештовано щонайменше одну людину

Кількох людей звинуватили у смерті популярного актора Метью Перрі від передозування. Щонайменше одну особу заарештували, кільком людям повідомили про підозру.

Найближчим часом федеральні прокурори оприлюднять обвинувальний акт, в якому будуть детально викладені деталі. Про це 15 серпня повідомляє телеканал NBC News.

До слова: Фальшиві гроші для ЗСУ: alyona alyona обурилася через поганий жарт

54-річний актор Метью Перрі помер 28 жовтня 2023 року, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Довгий час він боровся із залежністю. Офіс судмедекспертів округу Лос-Анджелес пояснив його смерть гострим впливом кетаміну, анестетика з психоделічними властивостями.

При високому рівні кетаміну, виявленому в його посмертних зразках крові, основними летальними наслідками могли бути як надмірна стимуляція серцево-судинної системи, так і пригнічення дихання, –зазначено у звіті про розтин.

Тоді смерть Перрі визнали нещасним випадком, без ознак насильства. У січні 2024 року поліція вирішила більше не розслідувати передчасну смерть актора. Але у травні стало відомо, що правоохоронці почали співпрацювати з федеральною владою, щоб з'ясувати джерело кетаміну, який вживав Перрі, та чому в його організмі було так багато препарату.

Актор проходив курс інфузійної терапії кетаміном для лікування депресії і тривоги, але останній сеанс відбувся більш ніж за тиждень до його смерті. Судмедексперт одразу зазначав, що кетамін в організмі Перрі "не міг походити з тієї інфузійної терапії", враховуючи його короткий період напіврозпаду.

Перед смертю Перрі багато говорив про свою боротьбу із залежністю. Зокрема, що не пам'ятає трьох років свого часу в "Друзях" і що витратив понад 9 мільйонів доларів на боротьбу з хворобою.

Метью Перрі

Метью Перрі був найбільш відомий своєю роллю одного з основних акторів серіалу "Друзі" – ситкому від NBC 90-х років. Йому було 24 роки, коли він почав грати цю роль, та знявся в 10 сезонах. Фінал шоу охопив понад 52 мільйони глядачів у США, що зробило його найпопулярнішим телевізійним епізодом 2000-х років.

І ще: Нове дослідження: вчені з'ясували вік, коли люди починають різко старіти