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У Києві в пекарні продають особливе тістечко "Борис Джонсонюк" – фото

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На честь Бориса Джонсона у Києві назвали тістечко - фото 1
На честь Бориса Джонсона у Києві назвали тістечко / twitter.com/TsybulskaLiubov

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон завдяки своїй підтримці України став доволі популярною особистістю серед українців. Тому не дивно, що на його честь навіть називають смаколики.

В одній з пекарень Києва помітили незвичайне тістечко під назвою "Борис Джонсонюк". Десерт у формі квітки з листкового тіста з кремом можна придбати за 90 гривень. А фото смаколика поділилась Любов Цибульська на своїй сторінці у Twitter.

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Тістечко на честь прем'єр-міністра Великобританії вже викликало захват у користувачів, які відзначили, що його навіть шкода їсти. Дехто пожартував, що Джонсон вже став популярнішим в Україні, аніж у своїй рідній країні. "Апетитно! Несмачне Борисом Джонсонюком не назвуть!", – зауважили у коментарях.

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