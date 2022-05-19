У Києві в пекарні продають особливе тістечко "Борис Джонсонюк" – фото

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон завдяки своїй підтримці України став доволі популярною особистістю серед українців. Тому не дивно, що на його честь навіть називають смаколики.

В одній з пекарень Києва помітили незвичайне тістечко під назвою "Борис Джонсонюк". Десерт у формі квітки з листкового тіста з кремом можна придбати за 90 гривень. А фото смаколика поділилась Любов Цибульська на своїй сторінці у Twitter.

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Тістечко на честь прем'єр-міністра Великобританії вже викликало захват у користувачів, які відзначили, що його навіть шкода їсти. Дехто пожартував, що Джонсон вже став популярнішим в Україні, аніж у своїй рідній країні. "Апетитно! Несмачне Борисом Джонсонюком не назвуть!", – зауважили у коментарях.

“Boris Johnsonyuk” cake at a bakery in Kyiv. pic.twitter.com/M8nb6pe0h9 — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) May 18, 2022

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