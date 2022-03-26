"Ми скоріше помремо, аніж здамося": Кличко дав велике інтерв'ю для New York Magazine

Мер Києва Віталій Кличко розповів виданню New York Magazine, що зараз відбувається в Україні.

Віталій Кличко також розповів, чому Україна перемагає у війні.

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"Я скажу вам не як офіційна особа, а як громадянин: ми скоріше помремо, аніж здамося", – зазначив мер Києва.

На думку Кличка, єдність навколо України – це ключ до свободи, ключ до миру у нашій рідній країні. Дуже важливо мати друзів, котрі підтримують Україну.

"Російські військові воюють в Україні за гроші, а українські – за власну домівку. Зброя важлива, проте бойовий дух важливіший. Я бачу, що в інших містах України влаштовують геноцид українського народу. Я допускаю, що те, що відбувається в Чернігові, Харкові й Маріуполі [теоретично] може відбутися і в Києві", – додає Кличко.

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